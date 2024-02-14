У Німеччині експрокурора засудили за сексуальне насильство над дитиною: чоловік заявив, що лунатик і злочин стався уві сні

У Німеччині експрокурора визнано винним у сексуальному насильстві над власною дитиною — обвинувачений заявив, що він лунатик і злочин стався уві сні. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Філіп М. раніше вийшов на дострокову пенсію з посади прокурора. Згідно з обвинувальним висновком, чоловік наприкінці березня 2019 року вчинив дії сексуального характеру над своїм 8-річним сином. Це сталося вночі, а вранці, коли дружина звинуватила його, обвинувачений не пам'ятав про інцидент. Його дружина подала на розлучення.

Чоловік здався поліції після того, як стало відомо про звинувачення, і стверджував, що не знав про злочин: адже він у цей час спав.

Як свідок було викликано жінку, з якою експрокурор перебував у стосунках, бувши студентом 20 років тому. Вона розповіла, що обвинувачений неодноразово проявляв сексуальну активність серед сну.

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