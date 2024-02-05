Розбещував 11-річну племінницю співмешканки: зловмиснику оголосили про підозру
Київ • УНН
Повідомлено про підозру мешканцю Київської області, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної племінниці своєї співмешканки.
Поліцейські Київської області оголосили про підозру зловмиснику, який розбещував 11-річну племінницю співмешканки. Про це повідомляю поліція Київщини, пише УНН.
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Зазначається, що повідомлення про розбещення малолітньої дитини надійшло від матері потерпілої.
Як встановили правоохоронці, 48-річний уродженець Черкащини примушував дівчинку роздягатися та вчиняв розпусні дії відносно неї.
За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи слідчі Бучанського управління поліції Київщини повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
У листопаді минулого року ювенальні прокурори довели, що 56-річний чоловік під приводом приватних уроків з малювання вдома здійснював фізичне та інтелектуальне розбещення чотирьох дівчаток віком від 7 до 14 років.
Крім того, з однією з потерпілих засуджений листувався у месенджері, пропонував зустрічі інтимного характеру та у подальшому вчинив стосовно неї розпусні дії.