Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115682 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224894 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329650 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322757 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284660 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278665 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Новости по теме

Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

Сообщено о подозрении жителю Киевской области, который совершал развратные действия в отношении 11-летней племянницы своей сожительницы.

Криминал и ЧП •   •  11141 просмотра
Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией

Вице-министр сельского хозяйства Польши пообещал строго наказывать фермеров, которые нарушают запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

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В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией

Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку, подав соответствующее заявление в Верховную Раду.

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Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.

Война •   •  18129 просмотра
Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе

Во время визита в Кропивницкий президент Зеленский обсудил с областной властью помощь перемещенным лицам, укрепление критической инфраструктуры и противовоздушной обороны.

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Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе

В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей

В Днепре полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду штурмовой бригады "Лють" и заявили, что готовы воевать только в составе своего подразделения. На их заявление ответил куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич.

Общество •   •  17008 просмотра
В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей

Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

Начато расследование по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в больнице в Кривом Роге, что может быть связано с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

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Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности

Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16

Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

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Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16

Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.

Общество •   •  15174 просмотра
Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие

Государственного регистратора в Одесской области обвинили в незаконной передаче права собственности на государственный санаторий стоимостью около 37 миллионов долларов США частному предприятию.

Криминал и ЧП •   •  12261 просмотра
В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие