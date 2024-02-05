Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении

В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей

В Днепре полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду штурмовой бригады "Лють" и заявили, что готовы воевать только в составе своего подразделения. На их заявление ответил куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич.