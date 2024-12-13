В Германии арестован подозреваемый в поддержке российской хакерской группировки
Киев • УНН
24-летнего подозреваемого арестовали в Шлезвиг-Гольштейне за поддержку российской хакерской группы KillNET. Он рекламировал услуги для кибератак на объекты НАТО и помогал в саботаже веб-сайтов безопасности и инфраструктуры.
По данным следствия, среди целей группы - киберсаботаж против стран НАТО. Злоумышленники воровали данные и наносили ущерб интернет-ресурсам.
Передает n-tv со ссылкой на Федеральное управление криминальной полиции Германии, сообщает УНН.
В Шлезвиг-Гольштейне следователи арестовали 24-летнего парня, который, как утверждается, поддерживал российскую хакерскую группу KillNET, сообщило земельное ведомство уголовной полиции. KillNET считается сторонником россии в ее захватнической войне против Украины.
Фигуранта обвиняют в компьютерном саботаже. Сообщается, что он рекламировал различные преступные услуги различным группам через службу обмена сообщениями, с помощью которой такие атаки можно было осуществить быстро и без особых технических знаний.
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Он также сознательно рекламировал свои услуги внутри коллектива хакеров, тем самым обеспечивая общенациональные атаки на веб-сайты в области безопасности, инфраструктуры и финансов.
Следователи провели обыск жилья подозреваемого в Шлезвиг-Гольштейне и конфисковали ряд носителей данных. На их основе расследование будет продолжено.
Напомним,
УНН также сообщал, что 57-летний гражданин рф обвиняетсяв убийстве двух украинских военных-инвалидов в баварском городе Мурнау. Инцидент произошел после спора о войне в Украине, когда подозреваемый напал на них с ножом.
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