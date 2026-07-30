В Генштабе прокомментировали обыски в ТЦК и СП по всей Украине

Генштаб заявил о содействии правоохранительным органам в расследовании возможных коррупционных правонарушений в ТЦК и СП. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В Генеральном штабе отметили, что Вооруженные Силы Украины обеспечивают всестороннее, объективное и беспристрастное расследование каждого сообщения о возможном правонарушении.

Доверие общества к системе комплектования Сил обороны можно укрепить только принципиальным соблюдением законности, прозрачностью и неотвратимостью ответственности за любые проявления коррупции. Именно поэтому Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обеспечивает всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении расследований, направленных на выявление коррупционных правонарушений и злоупотреблений, в частности в ТЦК и СП. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе подчеркнули, что отдельные случаи правонарушений не должны обесценивать службу военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Напомним

Государственное бюро расследований проводит масштабную спецоперацию в более чем 100 ТЦК по всей Украине. Внимание сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации и превышении полномочий.