В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) нашли возможность для поочередной ротации бригад, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли боевые задачи на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых. В то же время принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте, - говорится в сообщении.

Детали

Соответствующее решение удалось принять после пересмотра численности определенных подразделений, которые не принимали участия в боевых действиях. Освобожденные военные были направлены в боевые части.

Отмечается, что процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

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