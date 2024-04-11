ВР продолжила рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации и убрала положение о демобилизации

Верховная Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Нардепы убрали положение о демобилизации, передает УНН.

Так, депутаты продолжили рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации №10449.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет ВР по нацбезопасности подал правку, чтобы забрать норму о демобилизации, и это решение поддержали народные депутаты.

"За - 227 голосов: "слуги", ОПЗЖ, часть "Голоса", "Батькивщина" дала 2 голоса", - написал Гончаренко.

Добавим

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при обсуждении поправок в законопроект о мобилизации, исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих.

Представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности. Работа над законопроектом будет выполняться во взаимодействии Министерства обороны и Генерального штаба, потому что Генштаб владеет полной картиной, ситуацией и перспективами.