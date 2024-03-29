В этом году урожай составит около 77 млн тонн - нардеп

В Украине в этом году урожай может составить около 77 млн тонн. Об этом сообщил нардеп и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.

Аграрии отказываются от интенсивных технологий выращивания, поэтому урожайность на гектар в этом году прогнозируемо будет меньше, я думаю всех культур, если взять зерновые, масличные, бобовые. Все зависит от погодных условий. Я думаю это будет на уровне 75-77 млн тонн. Довоенный период у нас превышала урожайность более 100 млн тонн. То есть на 30% ориентировочно будет меньше, - рассказал Соломчук.

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Соломчук сообщал, что в этом году в некоторых регионах Украины площади посевов увеличатся, однако культуры будут меняться. так, сев яровых культур в Украине начали все области. Украинские аграрии уже сеют подсолнечник, сою и сахарную свеклу.

В Украине уже засеяно более 470 тысяч гектаров.