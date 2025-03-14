В эти выходные в Украине ожидается существенное похолодание - Диденко

В воскресенье теплая погода будет оставаться только на юге и юго-востоке Украины. В других регионах ожидается резкое изменение погоды, воздушная масса арктического происхождения и дождь.

Об этом передает УНН со ссылкой на украинского метеоролога Наталью Диденко.

В Украину на выходных посетит новая свежая воздушная масса арктического происхождения. В западных областях и в большинстве северных температура воздуха составит в течение дня +3+9 градусов. - сообщает синоптик.

Диденко прогнозирует, что 15-го марта существенное похолодание, а также дожди на западе и севере Украины. Осадки могут быть также в виде мокрого снега.

Где тепло будет на выходных

Что касается погоды на юге и востоке Украины. В субботу еще ожидается +12+20 градусов, отмечает Диденко, но в воскресенье соответствующее тепло может быть только на юге и юго-востоке нашего государства. Но в понедельник, 17-го марта, похолодание охватит всю нашу территорию.

Погода в Киеве

В столице Украины, согласно прогнозу Диденко, в субботу 15 марта может появиться небольшой дождь, а в воскресенье - без существенных осадков. Также в субботу в столице будет постепенно холодать от +10+12 до +5+7 градусов.

Общий совет и синоптические ожидания

Вся следующая рабочая неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и слабыми небольшими "плюсами" в дневные часы. Одевайтесь теплее, столбики термометров будут колебаться около +2+5 градусов, очень холодно!

Ориентировочно начнет теплеть в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта

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