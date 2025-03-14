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Цими вихідними в Україні очікується суттєве похолодання - Діденко

Київ • УНН

 • 11886 перегляди

На вихідних в Україні очікується суттєве похолодання, у західних та північних областях температура повітря знизиться до +3+9 градусів. На півдні та південному сході ще буде тепло.

Цими вихідними в Україні очікується суттєве похолодання - Діденко

В неділю тепла погода залишатиметься тільки на півдні та південному сході України. В інших регіонах очікується різка зміна погоди, повітряна маса арктичного походження та дощ.

Про це передає УНН із посиланням на українську метеорологиню Наталку Діденко.

В Україну вихідними завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження. У західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3+9 градусів. 

- повідомляє синоптикиня.

Діденко прогнозує, що 15-го березня суттєве похолодання, а також дощі на заході та півночі України. Опади можуть бути також у вигляді мокрого снігу.

Де тепло буде на вихідних

Щодо погоди на півдні та сході України. В суботу ще очікується +12+20 градусів, зазначає Діденко, але в неділю відповідне тепло може бути лише на півдні та південному сході нашої держави. Але в понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію.

Погода у Києві

У столиці України, згідно з прогнозом Діденко, у суботу 15 березня може з'явитися невеликий дощ, а у неділю - без істотних опадів. Також в суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10+12 до +5+7 градусів.

Загальна порада та синоптичні очікування

Увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та кволими невеликими "плюсами" в денні години. Одягайтеся тепліше, стовпчики термометрів коливатимуться близько +2+5 градусів, дуже холодно!

Орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня

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