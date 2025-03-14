Цими вихідними в Україні очікується суттєве похолодання - Діденко
Київ • УНН
На вихідних в Україні очікується суттєве похолодання, у західних та північних областях температура повітря знизиться до +3+9 градусів. На півдні та південному сході ще буде тепло.
В неділю тепла погода залишатиметься тільки на півдні та південному сході України. В інших регіонах очікується різка зміна погоди, повітряна маса арктичного походження та дощ.
Про це передає УНН із посиланням на українську метеорологиню Наталку Діденко.
В Україну вихідними завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження. У західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3+9 градусів.
Діденко прогнозує, що 15-го березня суттєве похолодання, а також дощі на заході та півночі України. Опади можуть бути також у вигляді мокрого снігу.
Де тепло буде на вихідних
Щодо погоди на півдні та сході України. В суботу ще очікується +12+20 градусів, зазначає Діденко, але в неділю відповідне тепло може бути лише на півдні та південному сході нашої держави. Але в понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію.
Погода у Києві
У столиці України, згідно з прогнозом Діденко, у суботу 15 березня може з'явитися невеликий дощ, а у неділю - без істотних опадів. Також в суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10+12 до +5+7 градусів.
Загальна порада та синоптичні очікування
Увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та кволими невеликими "плюсами" в денні години. Одягайтеся тепліше, стовпчики термометрів коливатимуться близько +2+5 градусів, дуже холодно!
Орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня
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