В Эстонии появились первые подснежники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Эстонии появились первые подснежники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
"В Эстонии заметили первые признаки приближения весны - подснежники на острове Сааремаа в Балтийском море и в волости деревни Кулламаа в Ляенесокм уезде", - говорится в сообщении.
Напомним, в Румынию пришла весна и расцвели подснежники.
Как сообщал УНН, посольство Австралии в Украине призвало граждан быть осторожными из-за льда на улицах Киева. Погода в Киеве удивительно ледяная, поэтому, пожалуйста, не берите пример с этого пингвина, будьте осторожны на дороге. Написали дипломаты в Twitter, добавив видеозапись с пингвином.