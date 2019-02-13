В Естонії з’явилися перші проліски
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Естонії з’явилися перші проліски. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
"В Естонії помітили перші ознаки наближення весни - проліски на острові Сааремаа в Балтійському морі і в волості села Кулламаа в Ляенесокм повіті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до Румунії прийшла весна і розцвіли проліски.
Як повідомляв УНН, посольство Австралії в Україні закликало громадян бути обережними через кригу на вулицях Києва. Погода у Києві напрочуд крижана, тому, будь ласка, не беріть приклад з цього пінгвіна, будьте обережні на дорозі. Написали дипломати у Twitter, додавши відеозапис із пінгвіном.