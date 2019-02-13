Посольство Австралії в Україні закликає не брати приклад з пінгвіна (уточнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Посольство Австралії в Україні закликало громадян бути обережними через кригу на вулицях Києва. Про це дипломати написали у Twitter, додавши відеозапис із пінгвіном, що підсковзнувся і впав на кризі, і порадили не брати з нього приклад, передає УНН.

"Погода у Києві напрочуд крижана, тому, будь ласка, не беріть приклад з цього пінгвіна, будьте обережні на дорозі!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, активний циклон, що зайшов в Україну, спричинив складні погодні умови. На ранок середи обмежень на проїзд всіма дорогами державного значення немає, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів на низці доріг у Київський, Вінницький та Черкаський областях, а також на виїзді з Чернівців.

We know that the weather in #Kyiv is wonderfully icy, so please don't follow this's example, stay cautious on the roads!/ Погода у Києві напрочуд крижана, тому, будь ласка, не беріть приклад з цього, будьте обережні на дорозі! pic.twitter.com/NsCGkvWoc9

— Aus Emb Ukraine (@AUinUA) February 13, 2019

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