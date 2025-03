Посольство Австралії в Україні закликає не брати приклад з пінгвіна (уточнено)

"Погода у Києві напрочуд крижана, тому, будь ласка, не беріть приклад з цього пінгвіна, будьте обережні на дорозі!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, активний циклон, що зайшов в Україну, спричинив складні погодні умови. На ранок середи обмежень на проїзд всіма дорогами державного значення немає, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів на низці доріг у Київський, Вінницький та Черкаський областях, а також на виїзді з Чернівців.

— Aus Emb Ukraine (@AUinUA) February 13, 2019