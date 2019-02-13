Посольство Австралии в Украине призывает не брать пример с пингвина (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Посольство Австралии в Украине призвало граждан быть осторожными из-за льда на улицах Киева. Об этом дипломаты написали в Twitter, добавив видеозапись с пингвином, который поскользнулся и упал на льду, и посоветовали не брать с него пример, передает УНН.
"Погода в Киеве удивительно ледяная, поэтому, пожалуйста, не берите пример с этого пингвина, будьте осторожны на дороге!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, активный циклон, зашел в Украине, вызвал сложные погодные условия. На утро среды ограничений на проезд по всем дорогам государственного значения нет, пробки не зафиксированы, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей на ряде дорог в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а также на выезде из Черновцов.
We know that the weather in #Kyiv is wonderfully icy, so please don't follow this's example, stay cautious on the roads!/ Погода у Києві напрочуд крижана, тому, будь ласка, не беріть приклад з цього, будьте обережні на дорозі! pic.twitter.com/NsCGkvWoc9— Aus Emb Ukraine (@AUinUA) February 13, 2019