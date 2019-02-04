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У Румунії розцвіли проліски

У Румунії розцвіли проліски

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. До Румунії прийшла весна і розцвіли проліски. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.

Минулі вихідні стали найтеплішими днями для початку лютого за останні 60 років. Повітря прогрілося до сімнадцяти градусів за Цельсієм

Тим часом, згідно з прогнозом метеорологів, зима повернеться до Румунії до кінці поточного тижня.

Нагадаємо, до кінця тижня в Україні протримається тепла погода.

У вівторок, 5 лютого, в Україні переважно без опадів, в південних і західних регіонах очікується невеликий мокрий сніг. Вдень температура повітря буде коливатися від 0 до 8 градусів тепла на крайньому півдні. Вночі очікується температура від 2 градусів морозу на сході до 4 градусів тепла на півдні країни.

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