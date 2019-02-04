В Румынии расцвели подснежники
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Румынию пришла весна и расцвели подснежники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eeuronews.
Минувшие выходные стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до семнадцати градусов по Цельсию
Между тем, согласно прогнозу метеорологов, зима вернется в Румынию к конце текущей недели.
Напомним, к концу недели в Украине продержится теплая погода.
Во вторник, 5 февраля, в Украине преимущественно без осадков, в южных и западных регионах ожидается небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 8 градусов тепла на крайнем юге. Ночью ожидается температура от 2 градусов мороза на востоке до 4 градусов тепла на юге страны.