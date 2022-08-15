В Энергодаре раздаются взрывы – мэр

Цитата

«В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы! Сохраняйте максимальную осторожность и оставьте улицы!» – сообщил Орлов.

Дополнение

14 августа российские оккупанты обстреляли Энергодар на Запорожье, есть пострадавшие среди гражданского населения.



Контекст

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.