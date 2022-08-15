В Енергодарі лунають вибухи – мер

Цитата

«В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи! Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!» - повідомив Орлов.

Доповнення

14 серпня російські окупанти обстріляли Енергодар на Запоріжжі, є постраждалі серед цивільного населення.



Контекст

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором.