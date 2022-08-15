В Енергодарі лунають вибухи – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Енергодарі на Запоріжжі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Про це повідомив мер Енергодара - міста-супутника АЕС - Дмитро Орлов у Telegram, пише УНН.
Цитата
«В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи! Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!» - повідомив Орлов.
Доповнення
14 серпня російські окупанти обстріляли Енергодар на Запоріжжі, є постраждалі серед цивільного населення.
Контекст
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне та готують провокації під українським прапором.