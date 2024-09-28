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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Энергоатоме прокомментировали задержание сотрудника за взятку

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28 сентября 2024, 17:02  •  1456 просмотра

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Компания «Энергоатом» подтвердила задержание работника во время получения неправомерной выгоды. Заявляется, что задержанный способствовал решению вопроса в другой компании, выступив посредником между подрядчиком и этой компанией.

В компании "Энергоатом" подтвердили задержание работника при получении неправомерной выгоды. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение компании.

Детали

В Энергоатоме заявили, что имеют "нулевую толерантность к коррупции" и что их представители сотрудничали с правоохранителями по этому задержанию.

Благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей Энергоатома был задержан один из работников компании во время получения неправомерной выгоды. Задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией

- говорится в сообщении.

Там добавили, что следственные действия продолжаются, а Энергоатом и в дальнейшем будет способствовать следователям в проведении как можно более быстрого и беспристрастного расследования.

Напомним

По данным журналиста Юрия Николова, Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича во время получения взятки в 100 тыс. гривен.

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов12 августа 2024, 08:06 • 47263 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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