В Энергоатоме прокомментировали задержание сотрудника за взятку

В компании "Энергоатом" подтвердили задержание работника при получении неправомерной выгоды. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение компании.

Детали

В Энергоатоме заявили, что имеют "нулевую толерантность к коррупции" и что их представители сотрудничали с правоохранителями по этому задержанию.

Благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей Энергоатома был задержан один из работников компании во время получения неправомерной выгоды. Задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией