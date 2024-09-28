В Энергоатоме прокомментировали задержание сотрудника за взятку
Киев • УНН
Компания «Энергоатом» подтвердила задержание работника во время получения неправомерной выгоды. Заявляется, что задержанный способствовал решению вопроса в другой компании, выступив посредником между подрядчиком и этой компанией.
В компании "Энергоатом" подтвердили задержание работника при получении неправомерной выгоды. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение компании.
Детали
В Энергоатоме заявили, что имеют "нулевую толерантность к коррупции" и что их представители сотрудничали с правоохранителями по этому задержанию.
Благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей Энергоатома был задержан один из работников компании во время получения неправомерной выгоды. Задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией
Там добавили, что следственные действия продолжаются, а Энергоатом и в дальнейшем будет способствовать следователям в проведении как можно более быстрого и беспристрастного расследования.
Напомним
По данным журналиста Юрия Николова, Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича во время получения взятки в 100 тыс. гривен.
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