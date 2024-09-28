В Енергоатомі прокоментували затримання співробітника за хабар
Київ • УНН
Компанія "Енергоатом" підтвердила затримання працівника під час отримання неправомірної вигоди. Заявляється, що затриманий сприяв вирішенню питання в іншій компанії, виступивши посередником між підрядником і цією компанією.
В компанії "Енергоатом" підтвердили затримання працівника під час отримання неправомірної вигоди. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення компанії.
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В Енергоатомі заявили, що мають "нульову толерантність до корупції" і що їх представники співпрацювали з правоохоронцями щодо цього затримання.
Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників Енергоатома було затримано одного із працівників компанії під час отримання неправомірної вигоди. Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією
Там додали, що слідчі дії тривають, а Енергоатом й надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування.
Нагадаємо
За даними журналіста Юрія Ніколова, Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича під час отримання хабаря у 100 тис. гривень.
Заступника міністра енергетики Хейла звільнили на тлі справи про хабар на пів мільйона доларів12.08.24, 11:06 • 47520 переглядiв