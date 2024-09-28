Журналіст повідомив, що СБУ затримала посадовця "Енергоатому" на хабарі у 100 тис. гривень
Київ • УНН
За даними журналіста Юрія Ніколова, Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича під час отримання хабаря у 100 тис. гривень.
28 вересня Служба безпеки України затримала посадовця держкомпанії "Енергоатом" Олександра Скопича під час передачі йому хабаря у 100 тис. гривень. Про це повідомив журналіст-розслідувач і співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає УНН.
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Ніколов повідомив, що затриманий обіймає посаду директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому".
За його даними, СБУ затримало посадовця у Києві - "біля офісу компанії на Гоголівській на хабарі 100 тисяч гривень, який він вимагав за мутьож з поставками палива".
Нагадаємо
НАБУ викрило заступника прокурора Запорізької області на отриманні хабаря у 40 тис. доларів. Посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності, скасування арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності.
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