Журналист сообщил, что СБУ задержала чиновника "Энергоатома" на взятке в 100 тыс. гривен

28 сентября Служба безопасности Украины задержала чиновника госкомпании "Энергоатом" Александра Скопича во время передачи ему взятки в 100 тыс. гривен. Об этом сообщил журналист-расследователь и соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, передает УНН.

Детали

Николов сообщил, что задержанный занимает должность директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома".

По его данным, СБУ задержало чиновника в Киеве - "возле офиса компании на Гоголевской на взятке 100 тысяч гривен, которую он требовал за мутки с поставками топлива".

Напомним

НАБУ разоблачило заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки в 40 тыс. долларов. Чиновница требовала деньги за изменение подследственности, отмену ареста имущества и избежание уголовной ответственности.

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