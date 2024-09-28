Журналист сообщил, что СБУ задержала чиновника "Энергоатома" на взятке в 100 тыс. гривен
Киев • УНН
По данным журналиста Юрия Николова, Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича во время получения взятки в 100 тыс. гривен.
28 сентября Служба безопасности Украины задержала чиновника госкомпании "Энергоатом" Александра Скопича во время передачи ему взятки в 100 тыс. гривен. Об этом сообщил журналист-расследователь и соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, передает УНН.
Детали
Николов сообщил, что задержанный занимает должность директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома".
По его данным, СБУ задержало чиновника в Киеве - "возле офиса компании на Гоголевской на взятке 100 тысяч гривен, которую он требовал за мутки с поставками топлива".
Напомним
НАБУ разоблачило заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки в 40 тыс. долларов. Чиновница требовала деньги за изменение подследственности, отмену ареста имущества и избежание уголовной ответственности.
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