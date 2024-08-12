Дело экс-замминистра энергетики: приспешников Хейла тоже отправили под стражу с правом внесения залога

Экс-заместителя министра энергетики Александра Хейла, которого уличили на взятке, отправили под стражу. Аналогичное решение суд принял и в отношении двух его приспешников. Об этом заявили в САП, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меры пресечения к заместителю Министра энергетики, его доверенному лицу и главе энергетической компании из Николаевской области.

Всех их задержали на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района разоблачили заместителя министра энергетики Украины.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил:

к заместителю Министра энергетики меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога;

к доверенному лицу заместителя Министра - содержание под стражей с альтернативой внесения 65 млн грн залога;



к главе энергетической компании - содержание под стражей с залогом в размере 7 млн грн.



В случае внесения залога на указанных подозреваемых будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы определенных областей без разрешения следователя, прокурора и суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Напомним,

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его сообщники задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины.