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В Эфиопии, повстанцы Тиграя убили более сотни молодых людей

Киев • УНН

 • 21524 просмотра

Киев. 1 ноября. УНН. Боевики из Народного фронта освобождения Тиграя (НФОТ) убили более 100 молодых людей в городе Комбольча на севере Эфиопии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственную службу Эфиопии по связям с общественностью, передает УНН.

В Эфиопии, повстанцы Тиграя убили более сотни молодых людей

Цитата

"Террористы из НФОП казнили без должного судебного разбирательства более сотни молодых жителей Комбольчи в тех районах города, куда они смогли проникнуть, - цитирует агентство правительственное заявление. - Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные зверства".

Детали

Reuters отмечает, что служба по связям с общественностью не предоставила никаких дополнительных деталей происшествия.

Контекст

В минувшее воскресенье член исполнительного комитета НФОТ и его официальный представитель Гетачев Реда объявил, что силы обороны Тиграя захватили город Комбольча в штате Амхара. Он расположен в 400 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Тем временем сомалийский портал новостей Somali Guardian передал в понедельник, что в городе и его окрестностях продолжаются ожесточенные бои между федеральными силами и повстанцами Тиграя. По данным электронного издания, отряды повстанцев находятся в горах, что окружают Комбольчу, а также в ряде восточных районов города.

Дополнение

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Через два дня произошло наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев.

Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, двигаясь основными автомагистралями на север до административной границы штата Тиграй. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября большое контрнаступление, целью которого был захват городов Дессе и Комбольча с последующим движением на восток и юг Эфиопии.

Как передают южноафриканские военные источники, одной из задач повстанцев Тиграя является попытка соединиться с боевиками сепаратистской "Армии освобождения Оромо", которая действует в ряде районов на север и восток от Аддис-Абебы. В августе руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства страны.

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