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В Ефіопії, повстанці Тиграю вбили понад сотню молодих людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Бойовики з Народного фронту визволення Тиграю (НФОТ) убили понад 100 молодих людей у ​​місті Комбольча на півночі Ефіопії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на урядову службу Ефіопії зі зв'язків із громадськістю, передає УНН.

В Ефіопії, повстанці Тиграю вбили понад сотню молодих людей

Цитата

"Терористи з НФОП стратили без належного судового розгляду більш ніж сотню молодих мешканців Комбольчі в тих районах міста, куди вони змогли проникнути, - цитує агентство урядову заяву. - Міжнародна спільнота не повинна заплющувати очі на подібні звірства".

Деталі

Reuters зазначає, що служба зі зв'язків із громадськістю не надала жодних додаткових деталей події.

Контекст

Минулої неділі член виконавчого комітету НФОТ та його офіційний представник Гетачов Реда оголосив, що сили оборони Тиграю захопили місто Комбольча в штаті Амхара. Він розташований за 400 км від столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Тим часом сомалійський портал новин Somali Guardian передав у понеділок, що в місті і його околицях тривають запеклі бої між федеральними силами і повстанцями Тиграю. За даними електронного видання, загони повстанців перебувають у горах, що оточують Комбольчу, а також у низці східних районів міста.

Доповнення

Операція федеральних сил на півночі країни розпочалася 7 жовтня з ударів ВПС Ефіопії по позиціям загонів НФОТ, що знаходяться на території штату Амхара. Через два дні відбувся наземний наступ урядових частин і ополченців Амхари на позиції повстанців.

Федеральні війська зосереджені на трьох напрямках, рухаючись основними автомагістралями на північ до адміністративного кордону штату Тиграй. У свою чергу повстанці розгорнули 27 жовтня великий контрнаступ, метою якого було захоплення міст Дессе та Комбольча з наступним рухом на схід та південь Ефіопії.

Як передають південноафриканські військові джерела, одним із завдань повстанців Тиграю є спроба поєднатися з бойовиками сепаратистської "Армії визволення Оромо", яка діє в ряді районів на північ і схід від Аддіс-Абеби. У серпні керівництво НФОТ та "Армії звільнення Оромо" підписали угоду про спільні дії проти федерального уряду країни.

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