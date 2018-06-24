В Эфиопии умер второй пострадавший в результате покушения на премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Число жертв состоявшегося в субботу покушения на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда возросло до двух человек. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения африканской страны Амир Аман, передает УНН.
Он также сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 156, а 6 человек находяться в критическом состоянии.
Как сообщал УНН, в столице Эфиопии утром 23 июня в результате взрыва гранаты на акции в поддержку нового премьера 154 человека пострадали и один погиб. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии.
По словам премьера, этот трагический инцидент был "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной".