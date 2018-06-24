В Эфиопии умер второй пострадавший в результате покушения на премьер-министра

Он также сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 156, а 6 человек находяться в критическом состоянии.



Как сообщал УНН, в столице Эфиопии утром 23 июня в результате взрыва гранаты на акции в поддержку нового премьера 154 человека пострадали и один погиб. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии.



По словам премьера, этот трагический инцидент был "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной".