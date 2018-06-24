В Ефіопії помер другий потерпілий в результаті замаху на прем'єр-міністра

Він також повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 156, а 6 осіб знаходяться в критичному стані.



Як повідомляв УНН, в столиці Ефіопії вранці 23 червня в результаті вибуху гранати на акції в підтримку нового прем'єра 154 людини постраждали і одна загинула. Десять постраждалих знаходяться в критичному стані.



За словами прем'єра, цей трагічний інцидент був "невдалою спробою сил, які не хочуть бачити Ефіопію об'єднаною".