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В Ефіопії помер другий потерпілий в результаті замаху на прем'єр-міністра

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Кількість жертв замаху на прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда, який відбувся в суботу, зросла до двох осіб. Про це в неділю на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я африканської країни Амір Аман, передає УНН.

Він також повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 156, а 6 осіб знаходяться в критичному стані.

Як повідомляв УНН, в столиці Ефіопії вранці 23 червня в результаті вибуху гранати на акції в підтримку нового прем'єра 154 людини постраждали і одна загинула. Десять постраждалих знаходяться в критичному стані.

За словами прем'єра, цей трагічний інцидент був "невдалою спробою сил, які не хочуть бачити Ефіопію об'єднаною".

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