В Эфиопии неизвестный устроил стрельбу, пятеро погибших

Сообщается, что среди убитых - два иностранца. Пока ни того, кто стрелял, ни его мотивы не установлены. На место преступления мобилизовано региональную полицию и силы безопасности.

Отмечается, что Западная Оромия была центром вооруженного движения до тех пор, пока "Фронт освобождения Оромо" (ФОО), популярная партия в Оромии, заключила соглашение с федеральными и региональными правительствами о разоружении.

По данным издания, ФОО принимала активное участие в вооруженной борьбе на территории Эритреи до сентября 2018 года, но вернулась после мирного соглашения с федеральным правительством.

Напомним, 18 марта неизвестный открыл стрельбу в трамвае в нидерландском Утрехте, в результате чего погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

Как сообщал УНН, полиция Нидерландов задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте.