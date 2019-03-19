В Эфиопии неизвестный устроил стрельбу, пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В региональном штате Оромия, что находится в центральной Эфиопии, неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
Сообщается, что среди убитых - два иностранца. Пока ни того, кто стрелял, ни его мотивы не установлены. На место преступления мобилизовано региональную полицию и силы безопасности.
Отмечается, что Западная Оромия была центром вооруженного движения до тех пор, пока "Фронт освобождения Оромо" (ФОО), популярная партия в Оромии, заключила соглашение с федеральными и региональными правительствами о разоружении.
По данным издания, ФОО принимала активное участие в вооруженной борьбе на территории Эритреи до сентября 2018 года, но вернулась после мирного соглашения с федеральным правительством.
Напомним, 18 марта неизвестный открыл стрельбу в трамвае в нидерландском Утрехте, в результате чего погибли три человека и еще пятеро получили ранения.
Как сообщал УНН, полиция Нидерландов задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте.