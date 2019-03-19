В Ефіопії невідомий влаштував стрілянину, п’ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У регіональному штаті Оромія, що знаходиться в центральній Ефіопії, невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинули п’ятеро людей. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
Повідомляється, що серед вбитих – два іноземця. Наразі ні того, хто стріляв, ні його мотиви не встановили. На місце злочину мобілізовано регіональну поліцію і сили безпеки.
Зазначається, що Західна Оромія була центром збройного руху до того часу, як "Фронт визволення Оромо" (ФВО), популярна партія в Оромії, уклала угоду з федеральними та регіональними урядами про роззброєння.
За даними видання, ФВО брала активну участь у збройній боротьбі на території Еритреї до вересня 2018 року, але повернулася після мирної угоди з федеральним урядом.
Нагадаємо, 18 березня невідомий розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей і ще п’ятеро отримали поранення.
Як повідомляв УНН, поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті.