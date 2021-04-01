В Эфиопии боевики застрелили 30 человек, еще 15 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Боевики убили 30 мирных жителей во время нападения на деревню на западе эфиопского региона Оромия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
50-летний фермер Воссен Андаеге заявил, что его соседи были убиты во время атаки в западной зоне Воллега в Оромия. Он определил 30 жертв этническими амхарами.
Местные власти обвинили в нападении, в котором были ранены еще 15 человек, осколочное группу с Фронта освобождения Оромо (Олф), известную как Олф Шейн или Армия освобождения Оромо. OLF - оппозиционная партия, которая провела годы в изгнании, но была запрещена после вступления Абия в 2018 году.
Дополнительно
Оромо - крупнейшая этническая группа Эфиопии, а Амхара - вторая по численности. Два соседние регионы Амхара и Оромия имеют общую границу. Гражданские граждане одной этнической группы, проживающих по другую сторону границы, в последние месяцы подвергались нападениям.