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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49775 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Боевики убили 30 мирных жителей во время нападения на деревню на западе эфиопского региона Оромия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

50-летний фермер Воссен Андаеге заявил, что его соседи были убиты во время атаки в западной зоне Воллега в Оромия. Он определил 30 жертв этническими амхарами.

Местные власти обвинили в нападении, в котором были ранены еще 15 человек, осколочное группу с Фронта освобождения Оромо (Олф), известную как Олф Шейн или Армия освобождения Оромо. OLF - оппозиционная партия, которая провела годы в изгнании, но была запрещена после вступления Абия в 2018 году.

Дополнительно

Оромо - крупнейшая этническая группа Эфиопии, а Амхара - вторая по численности. Два соседние регионы Амхара и Оромия имеют общую границу. Гражданские граждане одной этнической группы, проживающих по другую сторону границы, в последние месяцы подвергались нападениям.

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