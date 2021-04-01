В Ефіопії бойовики застрелили 30 людей, ще 15 поранені

Деталі

50-річний фермер Воссен Андаеге заявив, що його сусіди були вбиті під час атаки у західній зоні Воллега в Оромії. Він визначив 30 жертв етнічними амхарами.

Місцева влада звинуватила у нападі, в якому було поранено ще 15 людей, осколкову групу з Фронту визволення Оромо (ОЛФ), відому як ОЛФ Шейн або Армія визволення Оромо. OLF - опозиційна партія, яка провела роки у вигнанні, але була заборонена після вступу Абія в 2018 році.

Додатково

Оромо - найбільша етнічна група Ефіопії, а Амхара - друга за чисельністю. Два сусідні регіони Амхара та Оромія мають спільний кордон. Цивільні громадяни однієї етнічної групи, які проживають по інший бік кордону, в останні місяці зазнавали нападів.