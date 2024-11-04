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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В двух районах Киеве зафиксировали падение обломков вражеских БПЛА

В двух районах Киеве зафиксировали падение обломков вражеских БПЛА

Киев  •  УНН

00:58 • 2276 просмотра

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В Деснянском и Оболонском районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. В результате атаки произошло возгорание зеленых насаждений в парке Муромец и на набережной.

В результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков в Оболонском и Деснянском районах. Об этом сообщает КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Оболонском и Деснянском районах. Предварительно - на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место.

В Деснянском районе, где упали обломки дрона, произошло возгорание на территории парка Муромец, сообщил Кличко. В Оболонском районе, предварительно, - возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения,

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате падения обломков "шахеда" поврежден корпус Института журналистики КНУ им. Шевченко и общежитие. Обучение переведено на дистанционный формат до 9 ноября.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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