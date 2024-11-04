В двух районах Киеве зафиксировали падение обломков вражеских БПЛА

В результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков в Оболонском и Деснянском районах. Об этом сообщает КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Оболонском и Деснянском районах. Предварительно - на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место.

В Деснянском районе, где упали обломки дрона, произошло возгорание на территории парка Муромец, сообщил Кличко. В Оболонском районе, предварительно, - возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения,