В двух районах Киеве зафиксировали падение обломков вражеских БПЛА
Киев • УНН
В Деснянском и Оболонском районах Киева зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. В результате атаки произошло возгорание зеленых насаждений в парке Муромец и на набережной.
В результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков в Оболонском и Деснянском районах. Об этом сообщает КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Оболонском и Деснянском районах. Предварительно - на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место.
В Деснянском районе, где упали обломки дрона, произошло возгорание на территории парка Муромец, сообщил Кличко. В Оболонском районе, предварительно, - возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения,
Напомним
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