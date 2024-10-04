В двух областях ввели аварийные отключения света: что известно
Киев • УНН
Из-за последствий дроновой атаки в Сумской области и для предотвращения перегрузки сети, в 10:25 введены аварийные отключения в двух областях. Укрэнерго призывает использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00.
В 10:25 в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии с целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети, сообщили в пятницу в Укрэнерго, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в результате дроновой атаки на энергообъект вчера обесточивалась часть Сумской области. Энергоснабжение уже удалось восстановить. Впрочем, как указали в Укрэнерго, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно определенное время.
С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в 10:25 в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения. Об отмене ГАВ будет сообщено дополнительно
Также там добавили, что потребление электричества растет. Сегодня, 4 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% выше, чем в предыдущий день - в среду.
Вчера, 3 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий день - в среду, 2 октября.
Поэтому в Укрэнерго призвали пользоваться мощными электроприборами в период эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.
Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго4 октября 2024, 07:58 • 10047 просмотров