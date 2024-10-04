В двух областях ввели аварийные отключения света: что известно

В 10:25 в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии с целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети, сообщили в пятницу в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате дроновой атаки на энергообъект вчера обесточивалась часть Сумской области. Энергоснабжение уже удалось восстановить. Впрочем, как указали в Укрэнерго, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно определенное время.

С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в 10:25 в Сумской и Полтавской областях вынужденно были введены аварийные отключения. Об отмене ГАВ будет сообщено дополнительно