У двох областях запровадили аварійні відключення світла: що відомо

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Київ • УНН

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Через наслідки дронової атаки в Сумській області та для запобігання перевантаження мережі, о 10:25 запроваджено аварійні відключення в двох областях. Укренерго закликає використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.

О 10:25 в Сумській і Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії з метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі, повідомили у п'ятницю в Укренерго, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт вчора знеструмлювалась частина Сумської області. Енергопостачання вже вдалося відновити. Втім, як вказали в Укренерго, для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час. 

З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково

- йдеться у повідомленні Укренерго. 

Також там додали, що споживання електрики зростає. Сьогодні, 4 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у середу.

Вчора, 3 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу, 2 жовтня.

Тому в Укренерго закликали користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00.

Енергосистема України збалансована, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях - Міненерго04.10.24, 10:58 • 51888 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
poltavska-oblastПолтавська область
ukrenerhoУкренерго

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