В Дублине внутри университетского здания обнаружили средневековый замок XIII века

Исследователи обнаружили остатки средневекового замка внутри здания на территории кампуса Университетского колледжа Дублина (UCD), которое внешне считалось полностью викторианским. Самые древние сохранившиеся части сооружения датируются XIII веком, сообщает Archaeology Magazine со ссылкой на UCD, пишет УНН.

Детали

Речь идет о замке Робак, который на протяжении столетий перестраивали. Ранее считалось, что остатки средневекового укрепления уничтожили еще в XVIII веке.

Исследователь UCD Тадг О'Киф установил, что древние стены на самом деле сохранились внутри современного здания. Часть средневековых элементов скрывает слой штукатурки.

Замок стоял на подступах к Дублину

Исследование также показало, что внутренний двор позади здания имеет средневековое происхождение. В те времена укрепление располагалось возле дороги, которая вела к Дублину.

Таким образом, сооружение, которое внешне воспринимали как здание викторианской эпохи, фактически сохраняет гораздо более древнюю архитектуру — его самым старым частям около 800 лет.

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