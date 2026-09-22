У Дубліні всередині університетської будівлі знайшли середньовічний замок XIII століття

Дослідники виявили залишки середньовічного замку всередині будівлі на території кампусу Університетського коледжу Дубліна (UCD), яку зовні вважали повністю вікторіанською. Найдавніші збережені частини споруди датуються XIII століттям, повідомляє Archaeology Magazine з посиланням на UCD, пише УНН.

Деталі

Йдеться про замок Робак, який протягом століть перебудовували. Раніше вважалося, що залишки середньовічного укріплення знищили ще у XVIII столітті.

Дослідник UCD Тадг О'Кіф встановив, що стародавні стіни насправді збереглися всередині сучасної будівлі. Частину середньовічних елементів приховує шар штукатурки.

Замок стояв на підступах до Дубліна

Дослідження також показало, що внутрішній двір позаду будівлі має середньовічне походження. У ті часи укріплення розташовувалося біля дороги, яка вела до Дубліна.

Таким чином, споруда, яку зовні сприймали як будівлю вікторіанської епохи, фактично зберігає значно давнішу архітектуру – її найстарішим частинам близько 800 років.

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