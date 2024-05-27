В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки, сообщили в ГУНП в области и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в Донецкой области в течение суток полиция зафиксировала 2082 вражеских обстрела.

Есть попадания в 9 населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, Лиман, Селидово, Северск, Часов Яр, поселке Северное, селах Антоновка, Закитное. Повреждены 33 жилых дома и хозяйственная постройка, сообщили в полиции.

"Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 15 детей", - отметил при этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

По его данным, за 26 мая россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Антоновке, 1 в Северске, Красногоровке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

В частности, по данным полиции, известно, что:

Удар FPV-дроном нанесли оккупанты по Антоновке - убили двух гражданских лиц, еще одного жителя ранили.

Один человек погиб и один ранен в Часовом Яру. Повреждены три частных дома.

В Красногоровке пострадали двое мирных жителей - один погиб и один ранен.

Один погибший - в Северске.

На Северное россия сбросила 4 управляемых авиабомбы КАБ-250 - повредила 3 многоквартирных и 14 частных домов.

По Селидово войска рф нанесли авиаудар управляемой авиабомбой УМПБ Д-30СМ. Разрушениям подверглись 11 частных домов.

Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома