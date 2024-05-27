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На Донеччині за добу понад 2000 ворожих ударів, відомо про 5 загиблих

Київ • УНН

 • 20340 перегляди

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 3 отримали поранення, пошкоджено 33 житлових будинки та господарські споруди у 9 населених пунктах.

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 3 отримали поранення, пошкоджено 33 житлових будинки та господарські споруди, повідомили у ГУНП в області та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, у Донецькій області протягом доби поліція зафіксувала 2082 ворожих обстріли.

Є влучання в 9 населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Лиман, Селидове, Сіверськ, Часів Яр, селищі Північне, селах Антонівка, Закітне. Пошкоджено 33 житлових будинки та господарська споруда, повідомили у поліції.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 15 дітей", - зазначив при цьому голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

За його даними, за 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці і Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Зокрема, за даними поліції, відомо, що:

  • Удар FPV-дроном завдали окупанти по Антонівці – вбили двох цивільних осіб, ще одного мешканця поранили. 
  • Одна людина загинула та одну поранено у Часовому Яру. Пошкоджено три приватних оселі. 
  • У Красногорівці постраждали двоє мирних жителів - один загинув і один поранений. 
  • Один загиблий – у Сіверську. 
  • На Північне росія скинула 4 керованих авіабомби КАБ-250 – пошкодила 3 багатоквартирних і 14 приватних будинків. 
  • По Селидовому війська рф завдали авіаудару керованою авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Руйнувань зазнали 11 приватних будинків.

Армія рф вдарила по Селидовому на Донеччині керованою авіабомбою, пошкоджено житлові будинки27.05.24, 09:19 • 19747 переглядiв

Юлія Шрамко

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