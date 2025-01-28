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В Донецкой области войска рф убили двух человек, в Покровске попали по авто почты и ранили водителя

В Донецкой области войска рф убили двух человек, в Покровске попали по авто почты и ранили водителя

Киев  •  УНН

 • 6764 просмотра

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Российские войска атаковали 7 населенных пунктов Донецкой области, повредив 23 гражданских объекта. В Родинском погибли два человека, еще один ранен в Покровске, зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 7 населенных пунктов Донецкой области, в Родинском из-за атаки рф погибли два человека, в Покровске враг атаковал дроном автомобиль почты, ранив водителя, сообщили в ГСЧС Украины и в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"российские оккупанты нанесли прицельный удар по городу Родинское, что в Донецкой области: погибли 2 человека. Возник пожар, повреждены 3 дома и предприятие. Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание", - сообщили в ГСЧС.

По данным полиции, всего за прошедшие сутки войска рф нанесли 3 437 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под удар попали 7 населенных пунктов: города Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Торецк, села Комар и Новодмитровка. Повреждены 23 гражданских объекта, из них 11 жилых домов:

  • По Родинскому россия ударила дроном и артиллерией - погибли двое гражданских лиц, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и частный дома, СТО, автомобили, газопровод.
    • В Покровске оккупанты попали дроном по автомобилю почты - ранили водителя.
      • В Мирнограде в результате дроновой атаки повреждено гражданское авто.
        • Лиман враг накрыл из РСЗО «Град» - пострадали 6 частных домохозяйств. В Новодмитровке - два поврежденных дома.

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