На Донеччині війська рф вбили двох людей, у Покровську поцілили по авто пошти і поранили водія
Київ • УНН
Російські війська атакували 7 населених пунктів Донеччини, пошкодивши 23 цивільні об'єкти. У Родинському загинули двоє людей, ще один поранений у Покровську, зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.
Російські війська минулої доби атакували 7 населених пунктів Донецької області, у Родинському через атаку рф загинули двоє людей, у Покровську ворог атакував дроном автомобіль пошти, поранивши водія, повідомили у ДСНС України та у ГУНП в області, пише УНН.
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"російські окупанти завдали прицільного удару по місту Родинське, що на Донеччині: загинули 2 людини. Виникла пожежа, пошкоджено 3 будинки та підприємство. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували загоряння", - повідомили у ДСНС.
За даними поліції, загалом протягом минулої доби війська рф завдали 3 437 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під удар потрапили 7 населених пунктів: міста Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Торецьк, села Комар і Новодмитрівка. Пошкоджено 23 цивільних об’єкти, з них 11 житлових будинків:
- По Родинському росія вдарила дроном і артилерією – загинули двоє цивільних осіб, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і приватний будинки, СТО, автомобілі, газопровід.
- У Покровську окупанти поцілили дроном по автомобілю пошти – поранили водія.
- У Мирнограді внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільне авто.
- Лиман ворог накрив з РСЗВ «Град» - постраждали 6 приватних домогосподарств. У Новодмитрівці – два пошкоджених будинки.
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