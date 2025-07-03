В Донецкой области парамедики во время спасения пострадавших попали под повторные удары россиян

Во время спасения пострадавших в Райском парамедики полиции Донетчины попали под повторные удары россиян, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Враг трижды ударил дронами по селу Райское Дружковской громады: первый раз — разрушил частные дома, второй и третий — когда на помощь прибыли полицейские и спасатели.

Несмотря на прицельные атаки, парамедики спасали людей. В результате обстрелов трое гражданских лиц погибли и трое получили ранения. Ранены жена и сын погибшего, а также 73-летний мужчина.

Сотрудники полиции и ГСЧС не пострадали, повреждена спасательная техника.

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