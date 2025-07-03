На Донеччині парамедики під час порятунку постраждалих потрапили під повторні удари росіян
Київ • УНН
Ворог тричі атакував село Райське дронами, зруйнувавши будинки та повторно обстрілявши рятувальників. Внаслідок обстрілів загинуло троє цивільних, ще троє отримали поранення.
Під час порятунку постраждалих у Райському парамедики поліції Донеччини потрапили під повторні удари росіян, передає УНН із посиланням на МВС.
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Ворог тричі вдарив дронами по селу Райське Дружківської громади: перший раз — зруйнував приватні будинки, другий і третій — коли на допомогу прибули поліцейські та рятувальники.
Попри прицільні атаки, парамедики рятували людей. Внаслідок обстрілів троє цивільних осіб загинули та троє зазнали поранень. Поранені дружина та син загиблого, а також 73-річний чоловік.
Працівники поліції та ДСНС не постраждали, пошкоджено рятувальну техніку.
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