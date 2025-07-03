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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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На Донеччині парамедики під час порятунку постраждалих потрапили під повторні удари росіян

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Ворог тричі атакував село Райське дронами, зруйнувавши будинки та повторно обстрілявши рятувальників. Внаслідок обстрілів загинуло троє цивільних, ще троє отримали поранення.

На Донеччині парамедики під час порятунку постраждалих потрапили під повторні удари росіян

Під час порятунку постраждалих у Райському парамедики поліції Донеччини потрапили під повторні удари росіян, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Ворог тричі вдарив дронами по селу Райське Дружківської громади: перший раз — зруйнував приватні будинки, другий і третій — коли на допомогу прибули поліцейські та рятувальники.

Попри прицільні атаки, парамедики рятували людей. Внаслідок обстрілів троє цивільних осіб загинули та троє зазнали поранень. Поранені дружина та син загиблого, а також 73-річний чоловік.

Працівники поліції та ДСНС не постраждали, пошкоджено рятувальну техніку.

Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на Донеччині03.07.25, 14:57 • 731 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
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