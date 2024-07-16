Киев • УНН
Неразорвавшуюся российскую бомбу ФАБ-500 нашли на пшеничном поле работники сельского хозяйства в Донецкой области, а впоследствии саперы аварийно-спасательной службы безопасно взорвали ее.
В Донецкой области работники одного из сельскохозяйственных предприятий обнаружили в поле неразорвавшуюся российскую авиабомбу. Снаряд впоследствии ликвидировали чрезвычайники. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Авиабомбу ФАБ-500 обнаружили работники сельскохозяйственного предприятия на одном из пшеничных полей Донецкой области. Саперы ГСЧС изъяли опасный боеприпас и уничтожили, контролируемо взорвав в специальном месте
Чрезвычайники отмечают - если вы увидели подозрительный предмет или боеприпас - не подходите и не трогайте его. Следует сразу сообщить о находке по номеру 101.
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