В Донецкой области работники одного из сельскохозяйственных предприятий обнаружили в поле неразорвавшуюся российскую авиабомбу. Снаряд впоследствии ликвидировали чрезвычайники. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Авиабомбу ФАБ-500 обнаружили работники сельскохозяйственного предприятия на одном из пшеничных полей Донецкой области. Саперы ГСЧС изъяли опасный боеприпас и уничтожили, контролируемо взорвав в специальном месте - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники отмечают - если вы увидели подозрительный предмет или боеприпас - не подходите и не трогайте его. Следует сразу сообщить о находке по номеру 101.

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