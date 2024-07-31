В управление Фонда государственного имущества Украины передано имущество и активы бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании, российского предпринимателя Петра Кононенко. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Детали

В соответствии с решением Высшего антикоррупционного суда в отношении Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко применены санкции. Имущество, которое принадлежало им, взыскано в доход государства и передано в управление ФГИУ - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний:

ООО «Золотая астра»;

ОДО «Страховая компания „Мотор-Гарант“;



ООО «Винницкий авиационный завод»;



ОВ «Вертолеты МСБ»;



АО «Мотор-Банк»;



ЧАО «Азов Трейд-ХХI».



Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожье или области.

Также в управление ФГИУ переданы доли компаний, которые принадлежали Кононенко: ООО "Жекон", ООО "Перспектива-высокие технологии" и ЧАО "Промзапал".

Кроме того, в доход государства взысканы денежные средства Вячеслава Богуслаева. Речь идет о деньгах, размещенных на счетах в АО "МОТОР-БАНК" в размере более 554 млн гривен и в АО "ПУМБ" в размере 79,5 млн гривен - добавили в ФГИУ.

Также отмечается, что более 600 млн гривен ФГИУ передает в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, из которых уже 287,3 млн гривен перечислено.

Напомним

В октябре 2023 года дело экс-президента Мотор Сичи Богуслаева направили в суд и арестовали активы на 12 млрд грн.

Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.

В апреле Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства активы бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании, российского предпринимателя Петра Кононенко.