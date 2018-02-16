В Днепропетровской области на взятке "погорели" два высокопоставленных чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника отделения полиции и и.о. первого заместителя председателя государственной администрации одного из районных центров. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Выяснилось, что должностные лица требовали тысячу долларов США от жителя районного центра за непривлечение его родственника к уголовной ответственности якобы за хранение наркотиков.
"Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского в автомобиле после получения первой части взятки в размере пятьсот американских долларов, чиновник райгосадминистрации был задержан на рабочем месте", - сообщают в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование. Операция проводилась совместно с внутренней безопасностью полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Как ранее сообщали УНН, заместителя Северодонецкого городского головы и помощника депутата задержали во время получения взятки в размере 135 тыс. грн.