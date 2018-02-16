В Дніпропетровській області на хабарі “погоріли” двоє високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника відділення поліції та в.о. першого заступника голови державної адміністрації одного з районних центрів. Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує УНН.
З’ясувалося, що посадовці вимагали тисячу доларів США від мешканця районного центру за не притягнення його родича до кримінальної відповідальності нібито за зберігання наркотиків.
“Оперативники спецслужби «взяли» поліцейського в автомобілі після отримання першої частини хабара у розмірі п’ятсот американських доларів, чиновник райдержадміністрації був затриманий на робочому місці”, – повідомляють в СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисники затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове розслідування. Операція проводилася спільно з внутрішньою безпекою поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Як раніше повідомляли УНН, заступника Сєвєродонецького міського голови та помічника депутата затримали під час одержання хабара на суму 135 тис. грн.