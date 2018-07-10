В Днепре задержали прохожего с гранатометом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители обнаружили гранатомет у прохожего в Днепре. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в Днепровский отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 50-летний местный житель. По его словам, оружие он нашел накануне и хранил его без всякой цели.
Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу. Полиция устанавливает происхождение оружия в рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства.
Напомним, в Харьковской области местный житель во время прогулки обнаружил пять гранатометов.