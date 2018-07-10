В Дніпрі затримали перехожого з гранатометом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Правоохоронці виявили гранатомет у перехожого в Дніпрі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Чоловік палив на зупинці громадського транспорту, чим привернув увагу правоохоронців. Під час огляду співробітники кримінальної поліції Дніпровського ВП виявили у нього РПГ-18, замотаний у простирадло", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка доставили до Дніпровського відділу поліції. Затриманим виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. За його словами, зброю він знайшов напередодні та зберігав її без будь-якої мети.
Наразі РПГ вилучили та направили на експертизу. Поліція встановлює походження зброї в рамках відкритого за ч. 1 ст. 263 кримінального провадження.
Нагадаємо, у Харківській області місцевий мешканець під час прогулянки виявив п'ять гранатометів.