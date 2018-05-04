В Днепре грузовик протаранил 10 автомобилей, есть пострадавшие

"ДТП произошло 4 мая около 10:00 на перекрестке ул. Космической и Кодацкий спуск. Грузовой автомобиль "DAF" двигался вниз по ул. Космической. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза и она выехала на стоянку возле супермаркета. В результате происшествия погиб 1 человек, еще 3 человека получили телесные повреждения. В результате столкновения были повреждены более 10 автомобилей", - рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция обнаружила водителя маршрутки, который в Днепре сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.