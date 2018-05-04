В Дніпрі вантажівка протаранила 10 автомобілів, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Сьогодні, в місті Дніпро на вулиці Космічній вантажний автомобіль протаранив декілька легковиків, в результаті чого троє людей отримали поранення, один загинув. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровській області.
“ДТП сталася 4 травня близько 10:00 на перехресті вул. Космічної та Кодацький узвіз. Вантажний автомобіль „DAF“ рухався вниз по вул. Космічній. Попередньо встановлено, що у вантажівки відмовили гальма і вона виїхала на стоянку біля супермаркету. В результаті пригоди загинув 1 чоловік, ще 3 людини отримали тілесні ушкодження. Внаслідок зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів”, — розповіли в поліції.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція виявила водія маршрутки, який у Дніпрі збив 19-річну дівчину і втік з місця ДТП.